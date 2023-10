Gaza fica sem internet em meio a ameaça de invasão, e ONU faz apelo

Nações Unidas apelam por trégua.

"Ampliamos os ataques em Gaza nas últimas horas", afirmou o porta-voz das FDI Daniel Hagari no início da noite, listando como alvos túneis e infraestrutura do grupo. "Além dos ataques conduzidos nos últimos dias, as forças terrestres estão expandindo as operações nesta noite", continuou, anunciando o que pode ser o início da invasão em larga escala do enclave palestino dominado pelo Hamas.

A região tem sido alvo de constantes bombardeios nas últimas três semanas, desde que Israel foi invadida em um ataque que deixou um saldo de 1.400 mortos e fez mais de 200 reféns, muitos deles civis. As FDI já realizaram antes outras incursões de poucas horas pela Faixa de Gaza – a última e mais significativa, na madrugada anterior, envolveu blindados e teve caráter "preparatório", segundo os militares israelenses. headtopics.com

As Nações Unidas e outras organizações humanitárias alertam para o risco de que uma invasão em larga escala possa piorar a situação da população civil na região e aumentar o saldo de mortos. Sob cerco militar, palestinos em Gaza estariam sendo severamente desprovidos de serviços básicos essenciais, como água potável, alimentos e energia.

Muitos se deslocaram para o sul do enclave, seguindo orientações das Forças Armadas israelenses para poupar civis do confronto – a FDI, porém, sustenta que o Hamas tem seguidamente sabotado esses esforços e usado inocentes como escudo humano.Nesta sexta, as Forças Armadas israelenses anunciaram que o Hamas manteria um quartel-general no subterrâneo do maior hospital de Gaza, o Al-Shifa. headtopics.com

