Gaza fica sem internet e telefone em meio aos bombardeios

A empresa que oferece internet e o serviço de telefonia na Faixa de Gaza informou nesta 6ª feira (27.out) que interrompeu as operações devido à intensificação dos ataques iniciados em 8.out.

De acordo com comunicado da empresa Jawal, os intensos bombardeios das últimas horas destruíram a infraestrutura de comunicação impossibilitando assim qualquer tipo de transmissão dos sinais de internet e telefone. Neste confronto entre Israel e o Hamas, mais de 7300 mortos foram registrados na Faixa de Gaza, dos quais 3 mil crianças e 1500 mulheres. Já Israel contabiliza 1400 mortos e 229 reféns sob o poder do Hamas.

