Gaza está sem anestesia para cirurgias, afirma presidente do Médicos Sem Fronteiras-Brasil à CNN

Os médicos que atuam na ajuda a população na Faixa de Gaza estão sem anestesia para a realização de cirurgias, segundo a psicóloga e presidente do conselho do Médicos Sem Fronteiras-Brasil, Renata Santos. Em entrevista à CNN neste domingo (29), Renata relatou o trabalho e as dificuldades da atuação dos profissionais de saúde em Gaza em meio aos bombardeios e a escassez de medicamentos.

" Renata afirmou que os medicamentos não estão chegando para aqueles que mais precisam, e que é importante um cessar-fogo para ajudar a população local. "A gente tem visto os estoques de medicamentos e de suprimentos médicos, de modo geral, sendo reduzidos, e a gente não tem conseguido obter acesso a esses suprimentos porque a fronteira está fechada", alertou.

