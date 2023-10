Gaza está perto de um apagão total de internet, dizem empresas locais

Gaza está próxima de um apagão total de conexão de internet. A região sofreu nesta sexta-feira (27) a pior perda de conectividade desde o início dos ataques terroristas do Hamas a Israel, em 7 de outubro. A última grande operadora de internet na região, a Paltel, sofreu danos nas suas rotas internacionais, de acordo com a NetBlocks, uma empresa de monitoração de interrupções de conexão.

A Jawwal, outra empresa palestina de telecomunicações que fornece serviços móveis para a Faixa de Gaza, também divulgou um comunicado nesta sexta para dizer que “o intenso bombardeio resultou na destruição de todas as rotas internacionais restantes que conectam Gaza com o mundo exterior”, causando uma “interrupção total dos serviços de telecomunicações”.

