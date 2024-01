Gastos com polícias nos estados brasileiros são 4 mil vezes maiores do que com políticas para egressos do sistema prisional

No Brasil, o gasto com polícias nos estados é 4 mil vezes maior do que os custos com políticas para egressos do sistema prisional. Para cada R$ 4.389 gastos com policiamento nos estados, R$ 1.050 são destinados para o sistema penitenciário e somente R$ 1 para políticas que garantam os direitos de egressos.

, do centro de pesquisa Justa, que atua no campo da economia política da justiça, com dados de 12 estados em 2022, que juntos somam 68% do total dos orçamentos estaduais do país, obtidos via Lei de Acesso à Informação.O levantamento revelou que, proporcionalmente, o Rio de Janeiro é o estado que mais gastou com polícias e não investiu nenhum recurso em políticas para egressos do sistema prisional. Em valores absolutos, São Paulo é o estado que mais desembolsou verba para policiamento. A diretora-executiva da entidade, Luciana Zaffalon, avalia a urgência de inverter o atual funil de investimentos dos sistemas de segurança pública e crimina





RevistaISTOE » / 🏆 16. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Como o avanço global de gastos militares repercute no BrasilMundo registra sequência de altas anuais de despesas com defesa, que encerra o período de 'dividendos da paz' do pós-Guerra Fria. Brasil também vive pressão para aumento de gastos no setor.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

População brasileira se reconhece mais 'escurecida', aponta levantamentoLevantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela que a população parda superou a quantidade de brancos pela primeira vez desde 1872. Além disso, a proporção de pretos mais que dobrou entre 1991 e 2022.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Vento e terra: eólicas miram lotes da reforma agrária para expandir no RNQuase metade dos parques de energia eólica do Rio Grande do Norte (RN) está no entorno de assentamentos da reforma agrária, mostra levantamento da Repórter Brasil.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Reforma tributária e novas regras fiscais marcam o fim do ano no BrasilUm ano de dúvidas e incertezas no cenário fiscal e de reformas estruturantes chega ao fim com a promulgação da reforma tributária e novas regras fiscais como marcos importantes. A reforma tributária promete simplificar o sistema tributário brasileiro e melhorar o ambiente de negócios do país. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acabou com o antigo teto de gastos também foi destacada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é apontado como o principal responsável pela mudança de perspectivas.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Saiba tudo sobre a passagem de Beyoncé pelo BrasilNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Regulamentação do mercado de jogos inclui jogos online no BrasilNo Brasil, a regulamentação do mercado de jogos incluiu novamente os jogos ou cassinos online no texto, o que cria uma incongruência, já que jogos de azar em estabelecimentos físicos continuam ilegais.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »