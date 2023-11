Garoña: Así se desmantela una central nuclear

000 toneladas de residuos en total, de los que unas 2.000 toneladas serán radiactivos de ese tipo, estima Enresa. Esas 2.000 toneladas sí saldrán de Burgos. Lo harán rumbo a una recóndita finca ubicada al norte de la provincia de Córdoba, hasta El Cabril. A casi 800 kilómetros por carretera de Garoña, perdido en la Sierra Albarrana, que forma parte de la Sierra Morena cordobesa, está el único cementerio nuclear de España.

