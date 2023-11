Ganso, do Fluminense, é destaque em jornal espanhol: 'Escudeiro de Neymar'

Sua velocidade foi encontrada na maneira como ele entendia o jogo e sua inteligência emanava a magia. Não foi por acaso que ele se tornou o escudeiro mais fiel de Neymar no Peixe. Ambos construíram um relacionamento dentro de campo que os levou a fazer história ao vencer a Copa Libertadores de 2011', diz o texto. 'Ganso deixou de ser escudeiro de qualquer jogador há muito tempo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Personificação do 'Dinizismo', Ganso busca Libertadores para entrar no hall de ídolos tricoloresNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Jogos de hoje, terça-feira, 30; onde assistir ao vivo e horáriosJogo entre Bahia x Fluminense é o destaque desta terça-feira de futebol

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Desta vez como dirigente do Boca Juniors, Riquelme reencontra o Fluminense na LibertadoresNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Como Fábio transformou idade em apenas um número no FluminenseFábio é uma das esperanças do Fluminense para a conquista da Libertadores neste sábado (4)

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Palpite: Bahia x Fluminense – Campeonato BrasileiroVindo de derrota, o Fluminense visita o Bahia tentando subir na tabela de classificação

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Romário xinga Boca Juniors em entrevista: “Argentinos que se f****”Tetracampeão do mundo revelou torcida pelo Fluminense na final da Libertadores

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕