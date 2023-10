Galaxy S23 FE é lançado no Brasil junto do Tab S9 FE e Buds FE

O novo Samsung Galaxy S23 FE chega ao Brasil nesta sexta-feira (27). O “topo de linha acessível” da fabricante sul-coreana é vendido no país na versão com processador Exynos 2200. Galaxy Tab S9 FE e o Galaxy Buds FE também são lançados por aqui. Veja mais: Samsung lança backup temporário ilimitado na nuvem para celulares Galaxy O principal lançamento do dia é o Galaxy S23 FE, a “Fan Edition” do celular de 2023.

Preço do novo Galaxy S23 FE O novo Galaxy S23 FE será vendido no Brasil por R$ 3.999 na versão de 128 GB de armazenamento e R$ 4.499 na versão de 256 GB. É bastante provável que o celular fique mais barato nos próximos meses para posicioná-lo como “intermediário avançado” da empresa. Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Buds FE Os novos Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Buds FE também chegam ao país nesta sexta (27).

Consulte Mais informação:

Tec_Mundo »

Galaxy S23 e Xiaomi 13 Pro são hackeados em evento ao vivoForam descobertos quatro brechas de Dia Zero nos celulares Galaxy S23 e Xiaomi 13 Pro; hackers levam para casa prêmios entre US$ 20 mil e US$ 50 mil Consulte Mais informação ⮕

Samsung lança backup temporário ilimitado na nuvem para celulares GalaxyUsuários de smartphones Samsung podem guardar uma quantidade ilimitada de arquivos na nuvem por 30 dias gratuitamente Consulte Mais informação ⮕

Smartphone Samsung Galaxy A14 tem 5G, 128 GB e está por menos de R$ 950!O Galaxy A14 é uma opção de entrada para usuários casuais, oferecendo tecnologia 5G e espaço de memória interna de 128 GB Consulte Mais informação ⮕

Galaxy S24 poderá ter suporte para comunicação via satéliteUm executivo da Samsung confirmou que os preparativos para a comunicação com serviços de emergência por satélite foram finalizadas Consulte Mais informação ⮕

Douglas Costa diz onde quer jogar e revela conversas: 'É meu desejo'O atacante Douglas Costa saiu do Los Angeles Galaxy e está livre no mercado Consulte Mais informação ⮕

Google Maps lança busca por realidade aumentada no Brasil e novos recursos de IAO recurso Lens no Maps começa a chegar às primeiras cidades brasileiras e é compatível com Android e iPhone (iOS) Consulte Mais informação ⮕