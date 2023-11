Galã do 'BBB 2', Thyrso é ex-chef de cozinha e acumula prêmios como vendedor de imóveis de luxo

Na profissão, ele busca interessados em adquirir terrenos, como condomínios fechados ainda em construção, ou imóveis, em áreas de aluguel por temporada, com potencial de valorização futura. Recentemente, o ex-BBB anunciou a venda de uma área em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, e de uma casa em Trancoso, na Bahia.

"Tira o escorpião do bolso. Posso rodar o contrato?", brincou Thyrso, com uma amiga que comentou em uma das publicações. Ex-BBB Thyrso trocou a profissão de chef de cozinha para a de consultor de investimento imobiliário — Foto: Reprodução

A transição de carreira se intensificou no início deste ano e tem dado certo para ele, que tem conquistado mensalmente premiações internas por ficar no pódio das vendas. Em abril, ganhou um troféu pela segunda colocação. Em maio, o terceiro lugar. Em junho, voltou para a segunda posição. E no consolidado do segundo trimestre do ano, Thyrso conquistou a medalha de ouro.

No reality show de confinamento, Thyrso ficou em quarto lugar. Sua passagem foi marcada por um intenso relacionamento com Manuela, a segunda colocada. Os pombinhos trocavam declarações, beijos ardentes, ganharam trilha sonora e teve até traição para pontuar a história digna de novela. Com o fim do programa, os dois tentaram continuar com o relacionamento fora da casa, mas não durou muito.

