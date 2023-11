Gabriel Pec volta ao Vasco após treinamentos com a seleção sub-23

Há quatro anos como profissional, o atacante Gabriel Pec é um dos nomes com mais tempo no atual elenco do Vasco, mesmo com apenas 22 anos. Entre temporadas mais leves e outras mais complicadas, convive com a forte pressão da torcida cruz-maltina, que ainda não o vê como unanimidade mesmo com os ótimos números neste ano.

Nesta quarta-feira, quando o Vasco visita o Cruzeiro no Mineirão (com portões fechados), a partir das 19h, em confronto direto na luta contra o rebaixamento, o atacante virou “reforço” fundamental, em mais uma oportunidade de mostrar por que é um jogador tão importante para o time de Ramón Díaz. Isso porque Pec voltou em meio à data Fifa de um período de treinamentos com a seleção sub-23, após acordo do Vasco com a CBF. Um reconhecimento ao bom desempenho na temporada. São sete gols e quatro assistências em 32 jogos (24 como titular) neste Brasileirão





