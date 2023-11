Gabriel O Pensador lança novo álbum e fala sobre sua carreira em entrevista

Mais de dez anos depois do último disco, Gabriel O Pensador está de volta com “Antídoto pra Todo Tipo de Veneno”, álbum em que reflete sobre dinheiro, fama e as mudanças do Brasil ao longo de suas três décadas de carreira. Um dos destaques é “Cachimbo da Paz 2”, nova versão de um de seus maiores hits. O cantor foi entrevistado ao vivo no g1 Ouviu, podcast e videocast de música do g1.

Ele falou das ideias por trás do novo trabalho e contou histórias reveladoras do passado: a censura à música “Tô feliz (Matei o Presidente)”, a decisão de tirar “Lôrabúrra” do repertório e os personagens de que inspiraram (e ainda inspiram) “Retrato de um Playboy”

