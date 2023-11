Gabriel O Pensador fala sobre novo álbum e relembra polêmicas com 'Tô Feliz (Matei o Presidente)' e 'Lôraburra'

Autor de clássicos do rap como "2345meia78", "Cachimbo da Paz", "Tô Feliz (Matei o Presidente)" e "Retrato de um Playboy", Gabriel contou que, apesar de ter lançado alguns singles nos últimos anos, estava carente de álbum.

Ao longo do bate-papo, Gabriel também contou como foi o processo de produção de hits como "Lôraburra" e "Matei o presidente", faixa que foi censurada dias após ir ao ar pela primeira vez. "É uma personagem de ficção, mas cada vez mais vezes, vemos casos de artistas, de atores, que chegam até o ponto de tirar sua própria vida. A música fala disso, que não deve deixar nada pra baixo do tapete. Quem escuta não precisa ser celebridade para se identificar", afirmou Gabriel.

Convite da mãe para capa da 'Playboy' O cantor falou sobre como lida com a internet e a exposição. "Não dá para ficar vidrado nisso senão a gente vai, literalmente, perder tempo", disse o cantor.

Gabriel O Pensador é entrevistado no g1 ouviu ao vivo desta quarta-feiraCantor é o convidado do podcast de música do g1, com transmissão ao vivo no g1, no YouTube e no TikTok.

