Gabigol analisa permanência no Flamengo após acusação de tentativa de fraude em exame antidoping

Com foco em se defender da acusação de tentativa de fraude de um exame antidoping, Gabigol colocará a permanência no Flamengo sob análise, a partir da nova proposta que clube pretende fazer. Sob vínculo até dezembro, o jogador pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de junho, e seus representantes aguardam nova oferta do Flamengo para reavaliar a renovação.- Esse tema de renovação ou não é uma questão a ser tratada entre quatro mãos.

Quando o Flamengo nos procurar para tratar esse assunto, iremos reavaliar. Desde outubro de 2023 não tivemos nenhum contato com o Flamengo sobre a renovação. Até o momento só tomamos conhecimento pela imprensa - explicou ao blog o empresário do camisa 10, Junior Pedrozo. O agente se refere a uma série de declarações do presidente Rodolfo Landim desde a final da Taça Guanabara, quando o mandatário afirmou que Gabigol não sairia do Flameng

