As garotas de 11 anos do sudeste de Londres nasceram unidas pelo intestino e abdômen e foram separadas quando tinham apenas 24 horas de vida.

Gêmeos siameses se desenvolvem quando um embrião inicial se separa parcialmente para formar duas pessoas que permanecem fisicamente conectadas. Eles geralmente estão unidos no peito, abdômen ou pelve. Ela acrescenta: "É muito bom para elas verem outros gêmeos que começaram a vida da mesma forma que elas, porque há tão poucos".Eles nasceram unidos no peito, compartilhando uma pelve, vários órgãos e um par de pernas. Depois de separados, cada um deles ficou com uma perna.Os meninos foram separados no GOSH aos quatro meses de idade e desde então passaram por pelo menos 60 cirurgias entre eles.

Hassan me contou o que o motiva: "Levantar todos os dias e dar o meu melhor, sabendo que posso fazer qualquer coisa que qualquer outra criança pode fazer". Sua mãe, Angie Benhaffaf, me disse: "Desde a primeira ultrassonografia, com 12 semanas, foi dito que não teriam nenhuma esperança de sobrevivência, mas vê-los, depois de mais de 60 cirurgias, é incrível. Eles não deixaram isso definir quem são". headtopics.com

O GOSH realizou sua primeira separação bem-sucedida de gêmeos siameses em 1985 e cuidou de um total de 38 irmãos. Ele disse à BBC: "A operação de separação é arriscada e, em seguida, são necessárias cirurgias de revisão à medida que as crianças crescem, portanto, é importante que os pais saibam que é uma jornada de vida e não apenas alguns meses no hospital".

