Furacão Otis: vídeo mostra prédios completamente destruídos em Acapulco; assista

Imagens gravadas após a passagem do furacão Otis em Acapulco, no México, mostram um cenário de destruição quase total, com fachadas de prédios completamente derrubadas, restando apenas as estruturas básicas dos edifícios. O vídeo, que foi postado no TikTok nesta quinta-feira (26), alcançou mais de 30 milhões de visualizações em menos de 24 horas.

Entre os mais de 34 mil comentários há, inclusive, pessoas que relatam ter conhecidos na região com os quais não conseguem contato. Jai Villanueva, que gravou o vídeo, fica sem palavras ao tentar narrar o que está presenciando, e apenas consegue dizer “Acapulco está destruído”.

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

Furacão Otis deixa ao menos 27 mortos em AcapulcoFenômeno foi considerado 'surpreendente' pelo presidente do país Consulte Mais informação ⮕

Acapulco segue incomunicável após passagem do furacão OtisPresidente acrescentou que 'é possível' que vá à área afetada pelo desastre, a depender das condições materiais para chegar Consulte Mais informação ⮕

México em alerta: furacão Otis isola Acapulco e provoca destruiçãoO presidente mexicano confirmou a falta de comunicação e informou que não há relatos de vítimas até o momento Consulte Mais informação ⮕

Furacão Otis deixa pelo menos 27 mortos no MéxicoFuracão Otis deixa pelo menos 27 mortos no México Consulte Mais informação ⮕

Furacão Otis deixa ao menos 27 mortos no México após atingir categoria 5Quatro pessoas também estão desaparecidas, disse a ministra da Segurança, Rosa Icela Rodriguez, durante uma entrevista coletiva na manhã desta quinta Consulte Mais informação ⮕

Furacão Otis deixa 27 mortos e quatro desaparecidos na costa pacífica do MéxicoCiclone de nível cinco, o maior da escala Saffir-Simpson, foi o mais poderoso a atingir Acapulco Consulte Mais informação ⮕