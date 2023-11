Furacão Otis: a policial que amamentou bebê que não comia há dias após tragédia em Acapulco

Foi quando ela encontrou a mãe de um bebê de quatro meses que precisava de ajuda. A mãe contou que o filho não recebia comida há mais de dois dias e que chorava de fome. As fotos geraram reações emocionadas de apoio nas redes sociais, em meio à tragédia que Acapulco vive após o furacão.Acapulco e municípios vizinhos continuam sofrendo com os estragos da passagem devastadora do furacão Otis, que deixou pelo menos 45 mortos e 47 desaparecidos, segundo dados oficiais divulgados na terça-feira (31/10).A busca por vítimas continua desde que Otis atingiu a costa como um furacão de categoria 5 em 25 de outubro.

Nos últimos dias, centenas de pessoas que não tinham qualquer tipo de comunicação com as suas famílias foram localizadas e os serviços básicos começaram a ser reparados.O caos tomou conta de alguns bairros dos arredores de Acapulco, com centenas de lojas sendo saqueadas. A situação levou o governo a reforçar a segurança com cerca de 15 mil soldados para conter os distúrbios.

Em bairros como Hogar Moderno, moradores formaram guardas de vigilância durante a noite e se organizaram para proteger seus pertences construindo barricadas com chapas de alumínio, pedras e galhos de árvores para impedir a entrada de estranhos.Enquanto isso, a Secretaria de Defesa Nacional informou que a Guarda Nacional está restaurando a segurança em Acapulco.

