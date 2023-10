Furacão destrói torre de controle de aeroporto no México

Vídeo mostra destruição de torre de controle após passagem de furacão em Acapulco. O aeroporto de Acapulco, no México, foi afetado pela passagem do furacão Otis na última quarta-feira (25).

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o interior da torre completamente destruído. Todos os vidros, equipamentos e móveis da cabine foram quebrados e aparecem despedaçados. O furacão Otis atingiu a costa do México com ventos de 265 km/h e pelo menos 27 pessoas morreram. Entre Telas

Consulte Mais informação:

Terranoticiasbr »

Furacão Otis deixa ao menos 27 mortos em AcapulcoFenômeno foi considerado 'surpreendente' pelo presidente do país Consulte Mais informação ⮕

Furacão Otis: vídeo mostra prédios completamente destruídos em Acapulco; assistaPelo menos 27 pessoas morreram na região após a passagem do furacão Otis Consulte Mais informação ⮕

Furacão Otis deixa pelo menos 27 mortos no MéxicoFuracão Otis deixa pelo menos 27 mortos no México Consulte Mais informação ⮕

Furacão Otis deixa 27 mortos e quatro desaparecidos no MéxicoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Furacão Otis deixa 27 mortos e quatro desaparecidos na costa pacífica do MéxicoCiclone de nível cinco, o maior da escala Saffir-Simpson, foi o mais poderoso a atingir Acapulco Consulte Mais informação ⮕

Furacão Otis deixa ao menos 27 mortos no México após atingir categoria 5Quatro pessoas também estão desaparecidas, disse a ministra da Segurança, Rosa Icela Rodriguez, durante uma entrevista coletiva na manhã desta quinta Consulte Mais informação ⮕