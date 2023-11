Funcionamento limitado em Macaé após o feriado de Finados devido à ponto facultativo

Nas escolas públicas municipais, não haverá aulas, seguindo rigorosamente o calendário letivo de 2023. O ponto facultativo oferece à comunidade a oportunidade de homenagear seus entes queridos no feriado de Finados, sem prejudicar o acesso aos serviços essenciais e garantir a continuidade de operações críticas.

