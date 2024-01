Funcionários públicos federais preparam contraproposta para reajuste salarial em 2024

Com críticas à sugestão enviada pelo governo, funcionários públicos federais preparam uma contraproposta para pressionar por um reajuste salarial em 2024. Representantes de servidores do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado (Fonacate) avançaram na elaboração do texto com pedidos de mudança e vão protocolar o documento na próxima quarta-feira (10.dez) - um dia antes da data prevista para greve do Banco Central, também voltada para o aumento de salários.

A posição foi confirmada em reunião do Fórum nesta quinta-feira (4.jan), em Brasília. Servidores questionam a sugestão enviada pelo Executivo, indicando para 2024 apenas adequações em benefícios de refeição, saúde e creche, sem impacto salarial. Um aumento em folha ficou definido para os próximos dois anos - em duas parcelas de 4,5% em 2025 e 2026.o presidente do Fonacate, Rudinei Marques, havia antecipado em dezembro a intenção de sugerir mudanças ao apresentado pela Secretaria de Relações de Trabalho, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Público





