Funcionários de centro de atendimento em São Paulo são afastados após denúncia de abusos físicos contra jovens

A Justiça de São Paulo determinou o afastamento de um diretor e sete funcionários do Centro de Atendimento Inicial e Provisório (CAIP), ligado à Fundação CASA, em Franco da Rocha, após uma denúncia de abusos físicos sistemáticos praticados contra jovens por profissionais do local. O pedido foi realizado pela Defensória Pública e o Ministério Público do estado.

O defensor público Paulo Sérgio Guardia Filho e o promotor de Justiça Willian Ortis Guimarães, responsáveis pelo caso, apontaram uma série de abusos cometidos pelos funcionários, em que os adolescentes descreveram as agressões: chutes, joelhadas e socos em diversas partes do corpo, enforcamentos e limitação na oferta de água. Além disso, durante uma inspeção realizada pelo poder Judiciário, um jovem internado na unidade relatou um episódio em que teria sido agredido mesmo sofrendo convulsões. A decisão, datada da última quarta-feira (27), dá prazo de cinco dias para cumprimento da medida

