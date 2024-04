Fujifilm lança novo modelo de câmera instantânea Instax

A Fujifilm lançará um novo modelo para sua linha carro-chefe de câmeras instantâneas Instax. A empresa vem apostando no renovado interesse da geração Z em fotografia retrô e não digital.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



valoreconomico / 🏆 4. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

A parceria do TikTok com o Sesi Lab para incentivar mulheres cientistasPlataforma lança hub de conteúdos e promove evento com entidade e autoridades, em Brasília

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Justiça Eleitoral lança mobilização por alistamento de jovem eleitorData limite para tirar o título de eleitor é 8 de maio

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Nvidia lança Blackwell, nova arquitetura de GPUs com 208 bilhões de transistoresA plataforma Blackwell da Nvidia vai ser utilizada em supercomputadores para processar IA generativa em tempo real; veja detalhes!

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Deloitte lança maior reorganização em dez anos para cortar custosO executivo-chefe mundial da Deloitte, Joe Ucuzoglu, encabeça a iniciativa da reforma, que levará um ano para ser levada a cabo nos mais de 150 países em que a empresa opera

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Nvidia lança pacote de serviços que acelera criação de apps com IAFerramentas já disponíveis em marketplaces de ambientes na nuvem como Azure e AWS são mais econômicas e ágeis

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Dexco transforma resíduo cerâmico em matéria-prima e lança revestimento sustentávelIniciativa nasceu da ideia de colaboradores e traz benefícios financeiros a duas marcas do grupo

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »