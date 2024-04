Fuga ousada na Penitenciária Federal de Mossoró

Um episódio preocupante chamou a atenção e levou à intensa investigação pelas autoridades competentes. Na madrugada do dia 14 de fevereiro, ocorreu uma fuga inesperada e ousada na Penitenciária Federal de Mossoró, Rio Grande do Norte. Os fugitivos, identificados como Deibson Cabral Nascimento e Rogerio da Silva Mendonça, conseguiram escapar da detenção de forma astuta, levando a questionamentos sobre a segurança prisional.

A Secretaria Nacional de Políticas Penais, por meio de sua Corregedoria-Geral, divulgou recentemente os resultados do relatório de investigação desse incidente. Embora tenha apontado lapsos nos procedimentos de segurança, a investigação não encontrou evidências de corrupção envolvida. Marlene Rosa, a corregedora-geral, expressou sua preocupação e mencionou a instauração de Processos Administrativos Disciplinares contra 10 servidores, além de Termos de Ajustamento de Conduta para outros 1

