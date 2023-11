Frota de blindados de luxo, embarcações e imóvel de R$ 2 milhões em Angra: os bens da milícia de Rio das Pedras na mira PF e do MP

A ação desta quarta-feira é uma continuação de uma operação iniciada ontem, contra a cúpula do grupo paramilitar atuante na região. Dentre os presos estão Dalmir Pereira Barbosa — apontado como o chefe da organização —, Taillon de Alcântara Pereira Barbosa — filho de Dalmir e considerado braço-direito do pai no esquema —, Emerson Portela Claudino, o Missinho, e Laerte Lima da Silva.

Celso trabalharia diretamente para Taillon, de acordo com a investigação. Dois endereços ligados a ele foram alvos de busca e apreensão, sua casa e um escritório — que representava cinco empresas de offshore —, ambos localizados na

Dalmir Pereira Barbosa é apontado em diversos processos como chefe da milícia que atua em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio — Foto: Bruna Martins A ação contra milicianos prendeu, na manhã desta quarta-feira, Laerte Lima da Silva, no condomínio Barra Bali, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Além dele, outras quatro pessoas foram presas. Os agentes dão continuidade à operação deflagrada no início da tarde de ontem, que também prendeu cinco homens — dois alvos de mandados e três em flagrante.

Segundo a Polícia Federal, a operação foi batizada de Embryo, que significa embrião em inglês, em referência à primeira milícia estruturada e com atuação em uma comunidade do Rio de Janeiro.

