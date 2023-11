Frentes de pavimentação avançam em Volta Redonda

“As chuvas atrapalham muito, mas estamos avançando e em breve poderemos entregar a Avenida Nossa Senhora do Amparo pavimentada. Já colocamos lâmpada de LED, refizemos a drenagem e calçada, e agora o asfalto. Estamos reconstruindo a cidade”, disse a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.No Santo Agostinho, os trabalhos também tiveram continuidade na Rua Barão de Mauá, que recebeu novo asfalto na última segunda-feira.

