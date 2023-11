Frente fria avança sobre o Sudeste e pode causar tempestades em São Paulo

E boa parte da região Sudeste ocorrem por causa do avanço da última frente fria, originada no Sul do Brasil, que avançou para o Sudeste. Essa formação causa grande instabilidade, com significativo volume de chuvas, além de deixar as temperaturas mais amenas, após dias consecutivos de calor extremo.

De acordo com a especialista em meteorologia da Meteoblue Franciane Rodrigues, com base também em informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e do Ipmet (Instituto de Pesquisas Meteorológicas), a partir de quinta-feira (23) há risco de chuva com intensidade próxima aos temporais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, onde sete pessoas já morreram. "Há possibilidade de ser forte e com ventania, devido ao avanço da frente fria, mantendo esse comportamento atmosférico entre quinta-feira e domingo (26) no estado de São Paulo. Nesse período, pode haver alertas e avisos do Inmet sobre tempestades para o estado de São Paulo", afirma Franciane. Ao longo deste feriado prolongado, a Defesa Civil alertou para a possibilidade de rajadas de vento





