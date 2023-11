En el extenso catálogo de Lecuine, se destacan tres modelos de freidoras Breville, todas diseñadas en colores neutros y muy elegantes (gris y negro), de tamaños compactos, con garantía oficial y una clara vocación de servir de inspiración a todo cocinillas, por muy principiante que sea en la materia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.