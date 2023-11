Fotos encontradas em antigo presídio revelam ambiente festivo no sistema carcerário do Rio

Imagens que podem ajudar a montar o quebra-cabeça que forma a memória do sistema carcerário do Rio foram encontradas sob os escombros do Complexo Penitenciário da Frei Caneca, no Centro, implodido em 2010 para, quatro anos depois, dar lugar a um conjunto habitacional do Minha Casa, Minha Vida. As fotos, que iriam para o lixo, mostram um outro lado da vida no cárcere, pouco conhecido da população.

Elas retratam um ambiente festivo proporcionado por uma série de eventos organizados nos presídios na década de 1970 voltados para a reintegração e a ressocialização dos presos, como shows, jogos de futebol feminino e masculino entre equipes de internos, festas de Natal com a presença de parentes dos detentos e visitas ilustres de religiosos, esportistas e artistas da música e da televisão, em evidência na época





