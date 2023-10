Fotos de menina sendo resgatada são de 2016 e não têm relação com conflito entre Israel e Hamas

Não é verdade que três fotos que mostram uma criança sendo resgatada por três homens diferentes tenham sido adulteradas para dar a entender que são de situações diferentes, como alegam posts nas redes. A sequência de imagens é verdadeira e foi registrada em agosto de 2016, após um bombardeio em Aleppo, na Síria, e não tem relação com o atual conflito entre Israel e Hamas.

Publicações com o conteúdo enganoso acumulavam mais de 2 mil compartilhamentos no Twitter até o início da tarde desta sexta-feira (27) e centenas de curtidas no Instagram.

É falso que Pabllo Vittar recebeu R$ 5 milhões via Rouanet enquanto hospital fechou por falta de verba Fotos de resgate na Síria em 2016 são usadas como se fossem provas de manipulação de informações pelo Hamas sobre ataques em Gaza.Três fotos de uma mesma criança, sendo resgatada por homens diferentes em cada imagem, circulam nas redes junto com uma legenda dando a entender que teriam sido adulteradas pelo Hamas para fazer propaganda anti-Israel, o que é falso.pelo fotógrafo freelancer Ameer al-Halabi, que acompanhava o conflito na Síria. headtopics.com

Print que mostra as imagens originais diretamente no arquivo da AFP após o bombardeio no dia 27 de agosto de 2016, na Síria.Essa não foi a primeira vez que as imagens da menina síria sendo resgatada foram usadas para desinformar. O registro sempre retorna em contextos bélicos.

As fotografias também foram usadas para enganar nos anos seguintes com alegações descontextualizadas sobre ataques químicos na guerra civil da Síria, o que também foi desmentido (Checamos

