Fotos de futebol de rua são coladas nas paredes próximas ao Maracanã

Imagens foram coladas nas paredes ás vésperas de Fluminense x Boca Juniors, as ruas no entorno do Maracanã ganharam uma nova atração. As paredes foram decoradas com fotos produzidas por um fotógrafo anônimo, que retratou o futebol de rua em diferentes países do mundo. As fotos foram coladas no estilo ‘lambe-lambe’ nas imediações do estádio. As imagens do projeto foram realizadas em um período de oito anos e visitas a mais de 15 cidades e 10 países.

As fotos estão espalhadas ao longo de ruas como a antiga Radial Oeste, recém batizada de Avenida Rei Pelé, e nas paredes da rampa que liga o estádio à Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)

:

LANCE!: Boca Juniors e Fluminense se enfrentam no MaracanãBoca Juniors e Fluminense entram em campo no sábado (4), Às 17h, no Maracanã. Em jogo único, o confronto mexe com a rivalidade histórica entre brasileiros e argentinos, valendo a maior glória do futebol sul-americano.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Conmebol divulga lista de objetos proibidos no Maracanã para finalNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Final da Libertadores: entrada do Maracanã tem confronto entre torcedores do Boca Juniors e policiaisConfusão generalizada aconteceu no setor norte, espaço destinado aos hermanos que vieram ao Rio acompanhar a decisão

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

TERRANOTİCİASBR: Torcida do Fluminense entra em conflito com a PM nos arredores do MaracanãTorcedores precisaram se abrigar em restaurantes nas imediações do estádio e reclamaram do excesso de gás lacrimogêneo

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação »

JORNALEXTRA: Final da Libertadores: entrada do Maracanã tem confronto entre torcedores do Boca Juniors e policiaisConfusão generalizada aconteceu no setor norte, espaço destinado aos hermanos que vieram ao Rio acompanhar a decisão

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Fluminense x Boca Juniors: equipe do GLOBO traz cobertura e análises da final no MaracanãNo Maracanã, tricolor busca o primeiro título da competição, enquanto os xeneizes tentam a sétima taça

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »