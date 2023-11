Fortuna de CZ, fundador da Binance, encolhe US$ 12 bilhões com redução de atividade cripto

Sam Bankman-Fried, que está sendo julgado por fraude em Nova York, não é o único fundador de empresa de criptoativos que está sentindo a pressão.

Isso eliminou US$ 11,9 bilhões da fortuna do fundador da Binance, Changpeng Zhao, conhecido como CZ, que passa a ter US$ 17,2 bilhões. Isso fez com que a fortuna de Bankman-Fried chegasse a zero, depois de atingir um pico de US$ 26 bilhões em m arço do ano passado.

A Binance ganhou participação de mercado no início deste ano, atingindo um pico de 62% do total de negociações de criptomoedas no primeiro trimestre, graças a uma promoção de taxa zero para diversos pares de negociação de criptomoedas. headtopics.com

Em junho, o índice de milionários da Bloomberg reduziu o valor da plataforma norte-americana da Binance para zero depois que foi anunciado que não iria mais transacionar em dólares, diminuindo drasticamente os volumes.

A dor não se limitou à Binance, já que sa incertezas regulatórias e o aumento das taxas de juros tornam outros investimentos mais atraentes. O volume de negociações à vista na Coinbase Global Inc. caiu 52% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, de acordo com CCData.Por que o mercado voluntário de carbono é tão importante? headtopics.com

Um ano após incêndio destruir galpão, empresário da Baixada Fluminense inaugura megaloja na BarraChamas deixaram um prejuízo de R$ 50 milhões para a Mercosul Store, que agora festeja a sua expansão Consulte Mais informação ⮕

Viúva de Tom Veiga fica noiva de empresário três anos após morte do atorCybelle Hermínio foi a terceira e última mulher do intérprete do Louro José Consulte Mais informação ⮕

Empresário encostou ‘levemente’ nos óculos do filho de Moraes, diz polícia italianaRelatório será usado pela defesa de Roberto Mantovani para contestar a versão do ministro do STF Consulte Mais informação ⮕

Nhoque da Fortuna: onde comer o prato italiano para além do dia 29No dia 29 de todos os meses comemora-se o Nhoque da Fortuna, saiba onde provar o prato italiano Consulte Mais informação ⮕

Empresário e político de Queimados é morto a tirosAtacante é o destaque da vitória do Galo em casa. De olho na Libertadores, Diniz poupa seus principais jogadores Consulte Mais informação ⮕

Matthew Perry, o eterno Chandler, deixa fortuna de R$ 600 milhõesDescubra qual era o patrimônio líquido e salário de Matthew Perry, morto neste sábado Consulte Mais informação ⮕