Fortnite: Nova temporada do Capítulo 5 traz novidades e skins de Solid Snake e Peter Griffin

Depois de relembrar os seus dias de glória na sua última temporada, Fortnite está pronto para voltar a entregar novidades aos seus jogadores. O primeira temporada do Capítulo 5 do game começa neste domingo (3) e a Epic Games já liberou um trailer especial nos mostrando o que podemos esperar desta nova fase.

Além de contar com um show do Eminem para abrir esse capítulo algumas horas antes, Fortnite receberá skins de Solid Snake (da franquia Metal Gear Solid) e Peter Griffin (do desenho Uma Família da Pesada). É claro que haverá mais skins, mas esses são os personagens conhecidos que vão interessar a maioria dos fãs. Com tantas novidades, a nova temporada de Fortnite pode ser uma boa porta de entrada para quem está querendo retornar ao game nos feriados de fim de ano. A seguir, confira as 10 melhores novidades chegando em Fortnite durante o capítulo 5. 10. Novo mapa A nova temporada de Fortnite chega após o game alcançar mais de 100 milhões de jogadores em novembro com o capítulo 'nostálgico'. No entanto, isso não impediu a Epic de preparar uma nova experiência no gam





Tec_Mundo » / 🏆 1. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Fortnite trará mapa do Capítulo 1 de volta em nova temporada! Veja dataOs fãs mais nostálgicos poderão reviver os dias de glória de Fortnite em breve

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Metal Gear Solid e mais: veja resumo do evento do Xbox Partner PreviewConfira o novo 'Animal Crossing' de Yakuza, gameplay de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e todas as novidades do evento de hoje

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Metal Gear Solid Master Collection traz jogos velhos por R$ 300; testamosKonami apela para a nostalgia e não faz muito esforço em seu novo relançamento da franquia Metal Gear.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Fortnite Raiz: saiba tudo sobre o Capítulo 4, itens, armas e maisNovo capítulo de Fortnite homenageia Temporadas anteriores e traz mudanças nas rankeds.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Fortnite OG: o dia recorde do game com mais de 40 milhões de jogadoresA Epic Games, empresa responsável, diz que 44,7 milhões de jogadores registraram um total de 102 milhões de horas de jogo na nova temporada

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

‘Metal Gear Solid’: Vuelve el videojuego que cambió el mundoLa saga de Hideo Kojima regresa con una recopilación de las mejores entregas

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »