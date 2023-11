Fortes chuvas e inundações causam mortes e desabrigados na América do Sul

Fortes chuvas e inundações de rios na Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil causaram mortes, desaparecimentos e deixam milhares de desabrigados nos últimos dias devido às mudanças ocasionadas pelo fenômeno El Niño. Segundo autoridades, as alterações climáticas influenciadas por ele podem se estender até os primeiros meses de 2024.

Pelo menos três pessoas morreram e duas continuam desaparecidas no Paraguai em consequência das furiosas tempestades que atingiram o país nos últimos cinco dias, informou a Secretaria Nacional de Emergências (SEN). No Paraguai, dois idosos, de 84 e 70 anos, e uma menina de 11 anos, morreram quando suas casas desabaram nas cidades de Mocayatí e Santaní, a leste de Assunção, em consequência de um tornado que destruiu dezenas de casas. A Secretaria de Emergência estimou que mais de 30 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes e fortes chuvas acompanhadas de tornados e tempestades de granizo no país. — Estamos fazendo todo o possível para chegar às famílias necessitadas. Temos relatos de grandes danos em cerca de 40 localidades— disse Arsenio Zárate em entrevista à AFP. A Secretaria de Emergência estimou que mais de 30 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes e fortes chuvas acompanhadas de tornados e tempestades de granizo no Paraguai

:

JORNALOGLOBO: Fortes chuvas provocam alagamentos e deslizamentos na Região SulNão há mortos e feridos até o momento; ciclone extratropical deve se formar sobre o RS nesta quinta-feira, e tempestades devem continuar nos próximos dias

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

MUNDO ESPN: OPINIÃO: Violência no Rio é mais uma razão para acabar com final únicaNem tudo o que faz sucesso na Europa deve ser copiado aqui, na América do Sul

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Cidade do Rio entra e estágio de mobilização devido à aproximação de uma frente friaHá previsão de chuva moderada a forte e ventos fortes nas próximas horas

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

VEJA: Chuvas fortes e ventos acima de 100 km/h deixam dois mortos em SPAeroporto de Congonhas fica interditado após energia cair e jato parar na pista em meio ao temporal

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Fortes chuvas e ventanias derrubam muro e matam uma pessoa na Grande SPRajadas de vento chegaram a quase 100 km/h

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

JORNALEXTRA: Petrópolis passa por limpeza após fortes chuvas atingirem a cidadeEquipes da Comdep foram enviadas para desobstrução de bueiros e limpeza de ruas

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação »