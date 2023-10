Fortaleza x LDU: onde assistir à final da Sul-Americana

Laion busca primeiro título continental, enquanto a LDU quer o bicampeonato da Sul-Americana+ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Leão do Pici busca ser o primeiro time nordestino a conquistar um título internacional. A equipe de Vojvoda entrou na competição após ser eliminada na terceira fase da Libertadores. O Fortaleza avançou como líder do Grupo H e eliminou o Libertad, América-MG e Corinthians no mata-mata.

O volante Hércules, que se recupera de uma cirurgia no joelho, é o único desfalque do Fortaleza para a final. Com força máxima, o técnico Vojvoda ainda não definiu se vai escalar Marinho ou Yago Pikachu no time titular. headtopics.com

A LDU entrou na primeira fase da Sul-Americana e despachou o Delfín. O time equatoriano terminou na liderança do Grupo A, à frente do Botafogo, e eliminou o Ñublense, São Paulo e Defensa y Justicia no mata-mata.

A LDU foi campeã da Sul-Americana, em 2009 e o técnico Luis Zubeldía aposta nos atacantes Jhojan Julio e Guerrero, principais nomes da equipe, para conquistar o bicampeonato.João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison e Caio Alexandre; Marinho (Pikachu), Pocchetino e Guilherme; Lucero. headtopics.com

Consulte Mais informação:

Lance! »

Fortaleza x LDU: odds, estatísticas e informações do jogo pela final da Copa Sul-AmericanaBola rola às 17h deste sábado (28), no Uruguai Consulte Mais informação ⮕

'Gato vidente' prevê Fortaleza campeão da Sul-Americana contra LDUNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Fortaleza x LDU: onde assistir e escalações para decisão da Sul-AmericanaLDU e Fortaleza se enfrentarão em final inédita da CONMEBOL Sul-Americana no próximo dia 28 de outubro Consulte Mais informação ⮕

Quanto vale a premiação da Sul-Americana para Fortaleza e LDU?Fortaleza e LDU decidem o título da Sul-Americana neste sábado (28). Além da conquista, um triunfo na final vale muito dinheiro em premiação Consulte Mais informação ⮕

Fortaleza faz primeiro treino no Uruguai antes de final da Sul-AmericanaDelegação desembarcou em Punta del Este após voo fretado; trabalho desta quinta (26) será no CT do Deportivo Maldonado Consulte Mais informação ⮕

Sul-Americana: por que o Fortaleza fretou segundo avião para a final no UruguaiVoo com familiares de jogadores, funcionários e jornalistas partiu nesta quinta (26) para país do confronto contra a LDU-EQU, no sábado (28) Consulte Mais informação ⮕