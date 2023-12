Forças israelenses expandem operações por terra em Gaza

Desde o fim do cessar-fogo em 1º de dezembro, as forças israelenses anunciaram a expansão de suas operações por terra em toda a Faixa de Gaza, com o combate ao Hamas sendo travado agora também no sul do enclave densamente povoado – uma região antes indicada como rota de fuga do conflito pelos próprios militares israelenses.

A ação, segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF), tem por objetivo a libertação de todos os reféns e a "destruição" do grupo radical islâmico – classificado como organização terrorista por Israel, países do Ocidente e algumas nações árabes – que invadiu o território israelense em 7 de outubro, matando cerca de 1.200 pessoas e levando outras 240 para dentro de Gaza, das quais 137 ainda continuam em cativeiro. Dois meses depois do início do conflito, Israel se vê cada vez mais alvo de críticas da comunidade internacional – vindas não só do mundo árabe e islâmic





