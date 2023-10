Forças de segurança se reúnem com moradores do Aterrado, em Volta Redonda

Volta Redonda - Forças de segurança e moradores do bairro Aterrado, em Volta Redonda, se reuniram esta semana para discutir ações com o objetivo de melhorar a segurança na região. O encontro, realizado no Colégio Delce Horta Delgado, contou com representantes da Polícia Militar, Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Guarda Municipal (GMVR), Conselho Comunitário de Segurança e moradores.

O subsecretário municipal de Ordem Pública, subtenente Amauri Pego, destacou a importância da parceria entre as forças de segurança e a comunidade para melhorar a segurança pública. “Aproximar as forças de segurança da população é essencial para aperfeiçoar o atendimento e direcionamento das ações e demandas”, disse Amauri.

