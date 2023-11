Foragidos da Justiça são presos em operação nas comunidades da Zona Norte do Rio

fotogaleria Willian, vulgo 'Broa' portava um rádio transmissor quando foi preso e, após verificação no Setor de Inteligência do 9º BPM, foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão com pedido de recaptura, em decorrência de uma transferência para um regime mais rigoroso em período de 06 anos de reclusão.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

