Fora da F1, Lawson fecha temporada 2023 da Super Fórmula como vice-campeão

A temporada 2023 da Super Fórmula chegou ao fim neste final de semana, com uma rodada dupla em Suzuka, e reservou ao público uma disputa equilibrada pelo título. Melhor para Ritomo Miyata, que superou Liam Lawson e foi o campeão.Piloto da equipe TOM’S, Miyata levou o título de 2023 com uma vantagem de apenas oito pontos para Lawson da equipe Mugen: 114,5 a 106,5. De quebra, o japonês Tomoki Nojiri, também da Mugen, foi o terceiro com 106 pontos.

Os três conquistaram bons resultados no fim de semana em Suzuka, mas Ritomo Miyata levou a melhor. Na corrida do sábado (28), vencida por Tomoki Nojiri, foi o segundo colocado, com Liam Lawson em sexto – Kakunoshin Ohta, da Dandelion, foi terceiro.A prova foi marcada por um impressionante acidente entre Ukyo Sasahara (TOM’S) e Hiroki Otsu (TGM), que se enroscaram na curva 130R, rodaram pela brita e atingiram os pneus de proteção à direita.

Enem 2023 tem mais inscritos, mas menos locais de aplicação; candidatos reclamam de longas distânciasDeputado da Frente Parlamentar Mista da Educação oficiou MEC e Inep sobre as reclamações dos estudantes; prova será realizada nos dias 5 e 12 de novembro Consulte Mais informação ⮕

Bola de Ouro 2023: Messi e Haaland despontam como os favoritos a vencer o prêmioVinícius Junior e Mbappé correm por fora na disputa Consulte Mais informação ⮕

Bitcoin retoma tendência de alta de 2023 após valorização de 29% em outubro, afirma relatórioO bitcoin apresentou ganhos que 'estabelecem a base para a retomada da tendência de alta de 2023', diz a última análise de dados da Glassnode Consulte Mais informação ⮕

TecFriday: as melhores ofertas da Black Friday 2023 no TecMundoA TecFriday é a Black Friday do TecMundo que irá selecionar as melhores ofertas para você aproveitar a data em 2023. Consulte Mais informação ⮕

Seleção da 29ª rodada do Brasileirão 2023Palmeiras domina a Seleção da 29ª rodada montada pelo Lance!. Alviverde conta com três jogadores, além do técnico Abel Ferreira. Consulte Mais informação ⮕

“Nosso Sonho”, filme sobre Claudinho e Buchecha, conquista maior bilheteria de 2023Longa ultrapassou marca de 430 mil espectadores Consulte Mais informação ⮕