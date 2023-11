Fone de Ouvido Bluetooth colorido: veja algumas opções diferentes

Fone de Ouvido Bluetooth Philips TAT2206GR/00 Widget de produto do Hub de Ofertas Indicado para quem pratica esportes, o fone sem fio Philips TAT2206GR/00 tem design intra-auricular com pontas de silicone. Na parte técnica, o acessório tem drivers de 6 mm com som estéreo, microfone integrado, conexão Bluetooth 5.0 e opção de controle por toque.

