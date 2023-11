Foguetes são disparados da Faixa de Gaza contra Israel; complexo industrial é atingido

Vários foguetes foram disparados da Faixa de Gaza contra Israel na manhã desta segunda-feira (30), em um sinal de que o grupo radical islâmico Hamas ainda consegue revidar os ataques israelenses mesmo após mais de três semanas de intenso bombardeio. Uma equipe da CNN no terreno em Askhelon, no sul de Israel, ouviu dois disparos sucessivos de foguetes — pelo menos seis no total — pouco antes do meio-dia (horário local) nesta segunda-feira.

A grande maioria foi interceptada pelo domo de ferro, mas alguns causaram danos em cidades de Israel. Os militares israelenses disseram que destruir a infraestrutura que permite ao Hamas disparar foguetes contra Israel era uma das prioridades da sua operação em Gaza.

