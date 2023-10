Foguete atinge prédio em Tel Aviv; cerca de 1 mil pessoas podem estar sob escombros em Gaza, segundo OMS; ACOMPANHE

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina (UNRWA) informou nesta sexta-feira (27) que, desde o começo da guerra, 53 profissionais da ONU morreram em Gaza.

Nas redes sociais, a UNRWA publicou que 'estas pessoas (mortas) dedicaram as suas vidas às suas comunidades. Um profissional morreu pegando pão. Ele deixa seis filhos. Estamos devastados, pois este sofrimento indescritível continua'.

