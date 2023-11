Focus: estimativa em 2023 de câmbio para o dólar segue em R$ 5,00 e é mantida em R$ 5,05 para 2024

O cenário esperado para o câmbio brasileiro neste e no próximo ano não sofreu alteração no Relatório de Mercado Focus desta semana. A estimativa para o câmbio no fim de 2023 seguiu em R$ 5,00, ante R$ 4,95 de um mês antes.

Para 2024, a mediana continuou em R$ 5,05, ante R$ 5,02 de quatro semanas antes. A projeção anual de câmbio publicada no Boletim Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020. Com isso, o BC espera trazer maior precisão para as projeções cambiais do mercado financeiro.

