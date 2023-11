Fluzão vence o Boca Juniors e conquista o título da Libertadores

Na manchete, com gols de Cano e Kennedy, Fluzão vence o Boca Juniors por 2 a 1, na prorrogação, no Maracanã e conquista o título da Libertadores pela primeira vez na sua história. Antes da final da Libertadores, confusões ocorreram no entorno do Maracanã. Projeto quer transformar a Rua da Carioca na Rua da Cerveja. Rival do miliciano Zinho é morto a tiros em Santa Cruz. PM morre após ser atropelado na Transolímpica.

No D Mulher, a influenciadora digital Camilla de Lucas celebra sua estreia em filmes com 'O Lado Bom de Ser Traída'

