Fluxo externo na B3 não deve ser tão ruim em novembro, avalia Pedro Martins Junior, do JPMorgan

afirma que a atratividade do Brasil ante outros mercados emergentes vem melhorando devido às condições internas para cortar juros"de forma legítima".

Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o estrategista-chefe de Ações em Mercados Emergentes e chefe de Pesquisa de Ações da América Latina no, avalia, assim, que o fluxo externo para a Bolsa local não deve ser tão ruim em novembro quanto em agosto, setembro e outubro.

"Se o juro americano curto e longo parar de subir, haverá uma calmaria no mercado. Então os fundamentos são bem desafiadores, mas minha bússola indica que novembro não deve ser tão ruim quanto foram os últimos três meses", afirma. Para Martins Junior o principal risco segue sendo a taxa de juros americana, sendo que o conflito no Oriente Médio e o fiscal local estão"no banco de trás" das preocupações. headtopics.com

Nós fazemos um acompanhamento de quanto dinheiro entrou para os fundos de mercados emergentes dedicados em ações. Em números redondos, do início do terceiro trimestre até agora saíram basicamente US$ 22 bilhões.

O fator que mais contribuiu para o fluxo tão ruim durante esse segundo semestre é o juro americano. Eu colocaria o peso maior que 2/3, e aí tem o conflito no Oriente Médio, que aumenta a incerteza e não contribui para tomada de risco nas carteiras globais, mas não é o fator preponderante.Se o preço do petróleo sobe, que é o que tem acontecido, você cria em mercados emergentes ganhadores e perdedores no relativo. headtopics.com

Fluxo de estrangeiros para bolsa em outubro atinge menor nível para o mês desde 2019Especialistas consideram pouco provável uma retomada substancial de aportes Consulte Mais informação ⮕

Diário da guerra: Repórter da CNN vai até fronteira e registra ataques e explosões na Faixa de GazaAmérico Martins capturou momento exato em que foguetes são lançados de Gaza contra Israel Consulte Mais informação ⮕

Policial penal que foi preso por ligação com jogo do bicho é baleado na Zona OesteAltamir Senna Oliveira Junior, chamado de 'Misinho', foi candidato à deputado federal na última eleição Consulte Mais informação ⮕

Vinicius Júnior é alvo de insultos racistas em jogo contra o BarcelonaO brasileiro foi substituído poucos minutos do final e teve que lidar com a situação nas arquibancadas Consulte Mais informação ⮕

Vinícius Júnior é alvo de injúria racial em clássico contra o Barcelona; entendaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Bolsa-mérito e aula de teatro: conheça a escola onde Sandy e Junior estudaramIrmãos frequentaram colégio em Campinas Consulte Mais informação ⮕