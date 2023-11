Fluminense x Boca Juniors: Disputando sua segunda final na história, o Fluminense espera um resultado diferente da primeira vez

04/11/2023 07:45:00 exame 1 min.

A final da maior competição de clubes da América do Sul este ano é uma disputa entre brasileiros e argentinos. Essa é a 15ª final entre os países, que detêm o título de mais vezes campeões do torneio. Disputando sua segunda final na história, o Fluminense espera um resultado diferente da primeira vez. O Tricolor carioca esteve na decisão de 2008, onde na ocasião foi derrotada para a LDU do Equador. De lá pra cá, o time não conseguiu retornar a uma final e agora com apoio da torcida, espera derrotar o poderoso Boca. Do outro lado, o multicampeão sul-americano, Boca Juniors, disputa sua nona final de Libertadores. Caso seja campeão, a equipe de Buenos Aires figurará ao lado do Independiente como o