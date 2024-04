Fluminense sofre com contra-ataques e erros em estreia na Libertadores

Apesar de ter dominado o jogo na posse de bola, o Tricolor sofreu muito com os contra-ataques do time peruano, mostrou vulnerabilidades e poderia ter sido derrotado pela primeira vez em estreias de Libertadores. Após a partida, o técnico Fernando Diniz analisou o resultado e o desempenho do Fluminense dentro de campo. Para o treinador, o Tricolor errou bastante e esse fator culminou nas chances criadas pelo Alianza Lima.

- Eu acho que a gente cometeu muitos erros de passes, que não é algo comum do time. A partida ia ser difícil da forma que eles jogaram. Eles não jogaram quase partida nenhuma com essa formação com uma linha de cinco, sendo quatro zagueiros de origem. E o que eles estavam esperando era erros na primeira parte de construção. Erramos mais do que costumamos errar - analisou. Os erros tricolores foram preponderantes para o resultado. Na primeira etapa, o Fluminense deu ao Alianza Lima, pelo menos, três oportunidades de gols. Nas duas primeiras, Fábio parou Sern

