Fluminense responde provocação do Vasco após conquista da Libertadores

O perfil do Fluminense nas redes sociais respondeu uma provocação antiga feita pelo Vasco. Em 2016, o Cruzmaltino brincou com o rival afirmando que o Tricolor não conhecia o troféu da Libertadores. Após a conquista da taça no último sábado (4), o Flu respondeu. Em abril daquele ano, o Fluminense bateu o Vasco no Sub-20, por 5 a 0. O Tricolor brincou nas redes sociais, com a frase:"Cinco muito".

O Cruzmaltino, por sua vez, publicou uma foto do ex-zagueiro Mauro Galvão, com a taça da Libertadores, em 1998. No tweet seguinte, o Vasco provocou mais uma vez.Tempo real: Fluminense x Boca Juniors: Final da Libertadores O Fluminense recuperou a publicação e respondeu após a vitória sobre o Boca Juniors, por 2 a 1:"Sim, mano. Aí o Diogo Barbosa lançou, o Keno ajeitou e o Jonh Kennedy guardou". Agora, os dois clubes estão empatados em números de títulos de Libertadores (1), Brasileiros (4) e Copas do Brasil (1)

