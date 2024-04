Fluminense rejeita interesse do Athletico-PR por Keno

Consultado pelo Athletico há cerca de 15 dias sobre a possibilidade da negociação do atacante Keno, o Fluminense respondeu com um singelo 'não' ao interesse da equipe paranaense. Keno era um dos pedidos do técnico Cuca. Aproximadamente há duas semanas, o clube paranaense procurou o Fluminense para discutir a possibilidade de contratar o atacante. Contudo, a resposta do tricolor das Laranjeiras foi direta e simples: um 'não' firme.

Mesmo diante de tal interesse, o Athletico-PR não fez uma nova proposta, encerrando assim, pelo menos momentaneamente, qualquer possibilidade de negociação. Atacante fica nas Laranjeiras A importância de Keno para o Fluminense vai além dos números, embora estes também impressionem. Desde sua chegada ao clube carioca em 2023, Keno participou de 57 jogos, contribuindo com seis gols e seis assistência

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



o_antagonista / 🏆 22. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Keno sofre lesão no tornozelo durante treino do FluminenseNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Keno tem perna imobilizada após entorse em treino do FluminenseNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Marlon e Keno são desfalques do Fluminense na estreia na LibertadoresNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Possíveis titulares do ataque Fluminense na estreia da Libertadores não possuem bons números desde 2023Diante do Alianza Lima, o Fluminense não contará com Germán Cano, Ganso e Keno por conta de lesões no setor ofensivo.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Joia do Flamengo fica fora dos planos do Athletico, mas não deve retornarNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

O 'fim da linha' para Petterson, emprestado pelo Flamengo, no Athletico-PRPetterson foi emprestado pelo Flamengo ao Athletico-PR ainda na atual temporada, mas problemas disciplinares fecharam as portas para o atleta

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »