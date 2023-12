Fluminense perde para o Manchester City e termina a temporada como vice-campeão mundial

O Fluminense terminou a temporada como vice-campeão mundial de futebol, depois da derrota pro Manchester City da Inglaterra. O estádio conhecido como a Joia do Rei recebeu uma grande festa de encerramento do Mundial de Clubes da FIFA - com shows do DJ francês David Guetta e da cantora americana Bebe Rexha. Espetáculo pra mais de 52 mil espectadores, que foram ver o duelo do campeão europeu contra o campeão sul-americano.

A torcida do Manchester City, da Inglaterra, estava em maior número no estádio. Composta por ingleses, que viajaram pra assistir à partida, e por torcedores locais, que aproveitaram a oportunidade de ver um dos melhores times do mundo em campo. Torcida maior, mas não mais animada. Aproximadamente 4 mil brasileiros viajaram à Arábia Saudita pra apoiar o Fl





Da 3ª divisão ao Mundial: veja o que Manchester City e Fluminense têm em comum

Fluminense enfrenta o Manchester City na final do Mundial de ClubesO tamanho do favoritismo do Manchester City contra o Fluminense na final do Mundial de Clubes é questionado. O Fluminense, que vem fazendo um 2023 histórico, tem a chance de tornar o ano ainda mais especial nesta sexta-feira (22), quando enfrenta o Manchester City. Enquanto muitos acham improvável a conquista sobre um dos melhores times do mundo e outros acreditam no título inédito para o Tricolor, o estilo de jogo adotado por Fernando Diniz enche os torcedores de esperança. O treinador valoriza a posse de bola e não costuma mudar suas convicções de acordo com os rivais, indicando que o Flu não terá medo de encarar o Manchester City de igual para igual e certamente criará dificuldades para o time inglês.

Após 'não' ao Liverpool, André segue na mira da Premier League
Fluminense e Manchester City decidem o Mundial de Clubes nesta sexta-feira (22), às 15h

Manutenção preventiva do Sistema Guandu afetará abastecimento de água no Rio e Baixada Fluminense
Na Baixada, onde os reparos são mais complexos, abastecimento será interrompido seis horas antes do horário marcado pela Cedae; empresa recomenda que a população economize água. A manutenção preventiva do Sistema Guandu afetará o abastecimento de água para mais de 10 milhões de pessoas no município do Rio e na Baixada Fluminense.

Torcedor do Fluminense viaja para Arábia Saudita para acompanhar o Mundial de Clubes
Filipe Capuano, torcedor do Fluminense, viaja para a Arábia Saudita para acompanhar o Mundial de Clubes e torcer pelo seu time de coração. Apesar dos gastos na campanha da Libertadores, ele não mediu esforços para estar presente.

Fernando Diniz elogia Al Ahly, mas destaca preparação do Fluminense: 'De corpo e alma'
Tricolor chegou na Arábia Saudita para se preparar para o Mundial no dia 13 de dezembro

