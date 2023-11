Fluminense pelo feito inédito, Boca atrás de recorde de meio século: o que está em jogo na final da Libertadores?

O duelo vale para os dois times também um passaporte para entrar na história do futebol sul-americano.

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.Para o Flu, representaria enfim entrar na lista dos times campeões da Libertadores. Até hoje, são 25 clubes que ergueram a taça mais desejada do esporte sul-americano. O tricolor das Laranjeiras pode ser o 26º.

Já para o Boca Juniors, uma taça da Libertadores representa não só igualar uma rivalidade local, como dar fim a um recorde solitário de 50 anos. O Boca pode conquistar seu sétimo título da Libertadores e se igualar ao Independiente como maior campeão da história da competição. headtopics.com

O Independiente é o maior campeão da Libertadores desde 1973, quando conquistou o tetra. Ou seja, após 50 anos o Rojo pode perder a hegemonia isolada na América do Sul.

