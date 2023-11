Fluminense não é favorito para a final da Libertadores, dizem jornalistas sul-americanos

Equipes decidem o torneio neste sábado (4), às 17hneste sábado (4), e se depender da opinião de jornalistas sul-americanos, o Tricolor não deve erguer a taça. O jornal"Olé" ouviu nove comentaristas no continente sobre o favorito para o confronto e apenas um apostou no time de Fernando Diniz. Gonzalo Suli, do"Olé", foi o único que apostou no Fluminense, com o argumento da campanha mais sólida do Tricolor e do fator Maracanã.

Dois dos entrevistados pelo jornal ficaram indecisos e não cravaram favoritismo no jogo. Os outros seis indicaram que o Boca Juniors será o campeão.Apesar do voto no Boca Juniors, Guillermo Denegri afirmou que vê o Fluminense superior ao time argentino. Mesmo assim, apostou no título dos hermanos nos pênaltis. Os demais indicaram a conquista aos Xeneizes pela história do Boca na Libertadores e experiência de jogadores como Cavani e Romero.Fora de Camp

